Renault produz menos para reduzir estoques A montadora francesa Renault planeja cortar ainda mais sua produção para reduzir estoques de carros até o final de 2008. A idéia é trazer o estoque para o mesmo nível do final do ano passado. "Em um mercado automotivo mundial atingido pela crise, as vendas em outubro caíram 14,1% sobre outubro de 2007", informou a empresa.