Renault quer carro ''brasileiro'' para crescer

O presidente mundial da Renault-Nissan, Carlos Ghosn, afirmou ontem que o grupo pretende desenvolver um carro mais adaptado ao perfil do mercado brasileiro. A estratégia do grupo é criar um modelo popular, o que poderia facilitar o objetivo da empresa de saltar de sua participação no mercado nacional, de 5%, para 10%. "Admito que a atual oferta de modelos não é compatível com nossos planos de aumentar nosso market share. Temos de fazer uma oferta mais integrada com a demanda brasileira: carro barato, carro pequeno, carro nacional", frisa Ghosn, lembrando que a mesma estratégia foi adotada para aumentar as vendas no mercado chinês. Afirmando que o setor está em plena reestruturação, Ghosn ressaltou que não pode se descartar um aumento da presença do grupo no Brasil por meio de novas parcerias. "Temos de desenvolver mais carros para o Brasil, mas também tem de se levar em conta que talvez haja a oportunidade de nós juntarmos forças com outras empresas", disse, sem dar mais detalhes. Carlos Ghosn não revela para que ano o grupo espera dobrar sua fatia nas vendas de veículos no Brasil. O executivo diz apenas que considera a presença do grupo no País ainda tímida diante de sua atuação mundial. "Nos EUA e na Europa, a média é de 500 carros para cada mil habitantes. No Brasil, esta média é de 150 veículos para cada mil. Isso nos faz acreditar que há muito espaço para crescer aqui", diz. DESEMPENHO Além da expansão possibilitada pela ampliação da base de clientes, Ghosn ressalta o bom desempenho que a indústria automotiva teve no Brasil nos últimos meses por conta da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Perguntado se a empresa divulgaria o montante a ser investido nos próximos anos em sua fábrica local, a exemplo do que foi feito ontem pela General Motors, Ghosn retrucou: "Algumas montadoras precisam fazer muitas declarações para trazer mais confiança, o que todo mundo entende. Não pretendemos fazer declarações sobre investimentos, porque temos estratégia de longo prazo." As projeções feitas pelo executivo para o mercado automobilístico mundial, porém, são menos animadoras. "O setor só deve ter crescimento significativo entre 2011 e 2012", diz. Como estratégia para não sucumbir à crise, Ghosn diz que as montadoras precisam lidar com a difícil tarefa de cortar investimentos em algumas áreas, mas sem deixar de investir em outras.