Renda agrícola crescerá 4,9% em 2003, prevê Confederação A renda agrícola deverá crescer 4,9% em 2003, para US$ 137,6 bilhões. No ano passado, o Valor Bruto da Produção (VBP), que analisa os 25 principais produtos da agropecuária brasileira, atingiu US$ 131,2 bilhões, maior montante desde 1994, no Plano Real. As informações são da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Segundo o chefe do departamento econômico da CNA, Getúlio Pernambuco, o crescimento da renda neste ano será determinado por dois fatores - a estimativa de safra recorde no atual ano-safra, reflexo do aumento de produtividade das lavouras, e o bom cenário para exportação dos produtos agrícolas. Para ele, o cenário externo é positivo, considerando a redução dos estoques mundiais de passagem da safra 2002/03. Segundo Pernambuco, o câmbio - que é uma variável fundamental na renda agrícola - continua sua trajetória de equilíbrio. Como pontos restritivos ao aumento de renda, ele aponta a elevação do preço do petróleo, alta que refletiria nos custos com óleo diesel, uréia, adubos e fertilizantes. "Outro item que pode prejudicar o crescimento da renda são as taxas de juros. Consideramos os juros como os principais insumos para a agricultura", diz. Para Pernambuco, também há dúvidas em relação ao suporte à comercialização de produtos destinados ao mercado interno, como arroz, feijão e milho. "O governo não pode permitir que a frustação da comercialização desses produtos comprometa a decisão de plantio da safra 2003/04", afirma.