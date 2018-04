Renda agrícola do Brasil cairá 8,4% em 2009 ante 2008-ministério O Ministério da Agricultura estima que a renda agrícola atingirá 149,6 bilhões de reais em 2009, queda de 8,4 por cento em relação aos 163,4 bilhões obtidos em 2008. De acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira, esse resultado deve-se à menor produção de grãos, devido principalmente aos problemas climáticos na região Sul e em outros Estados, e aos preços mais baixos. "O efeito desses fatores está fazendo com que a renda do produtor rural sofra forte declínio neste ano", disse o coordenador-geral de Planejamento Estratégico do ministério, José Garcia Gasques. De acordo com ele, a estimativa para 2009 está muito próxima ao da renda de 2003, 148,5 bilhões de reais. O ministério destacou que as baixas ocorridas no café devido ao ano de baixa da safra e no milho e na soja por causa do clima desfavorável impactam com elevada intensidade o resultado total, já que representam 45,6 por cento do valor da produção agrícola. Já os valores vigentes no período de cálculo da renda são menores do que a média dos utilizados para se obter a renda do ano anterior. "Com base nesses dados, a produção menor e os preços mais baixos direcionam a agropecuária brasileira a uma perspectiva, até o momento, não muito animadora", completou Gasques. Entre os vinte produtos já analisados, cinco apresentaram aumento de renda em relação ao ano passado, de acordo com o ministério, com destaque para amendoim (31,3 por cento), laranja (13,6 por cento) e arroz (12,7 por cento), o que se deve "à maior produção ou pelo melhor preço, ou, ainda, a combinação dos dois fatores", segundo Gasques. (Por Camila Moreira)