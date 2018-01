Renda da aposentadoria poderá ser achatada Em março, o homem com 51 anos de idade ou mais de 35 anos de contribuição e a mulher com 56 anos ou mais e 30 de contribuição que entrarem com pedido de aposentadoria integral terão a renda inicial achatada. Isso porque o valor do benefício integral para o homem a partir dos 51 anos de idade será de R$ 1.329,14 e para a mulher a partir dos 56 anos, de R$ 1.340,35. Nesse caso, os benefícios deverão ser achatados para se enquadrarem no teto atual de R$ 1.328,25. O motivo para a renda inicial ficar acima do teto é que, em março, a média de 80% dos salários de contribuição recolhidos em nome do segurado desde julho de 1994 - sobre a qual o benefício é apurado - será de R$ 1.437,68. Isso tende a elevar o benefício. Atualmente, o benefício é calculado em duas etapas. Na primeira, calcula-se a média dos 80% dos salários de contribuição, os maiores, desde julho de 1994. Em seguida, aplica-se o fator previdenciário. Proporcional No caso do benefício proporcional, concedido com menos tempo de contribuição, depois da incidência do fator, aplica-se o porcentual de benefício a que o segurado tem direito. Esse porcentual começa em 70%, a partir dos 30 anos de contribuição - para o homem - e dos 25 anos de serviço - para a mulher - e sobe cinco pontos porcentuais por ano a mais de trabalho. Mas a aposentadoria integral equivale a 100% do salário de benefício.