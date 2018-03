Renda de trabalhador com 2º grau subiu 8,5% em 2008 A renda do trabalhador com pelo menos o 2º grau completo subiu 8,5% no ano passado em relação a 2007, mais do que a média no período, que foi de 2,8%, e superando faixas de escolaridade menores. O dado consta de análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2008. O grupo de trabalhadores com pelo menos o segundo grau completo também foi o que mais cresceu no total de ocupados, passando de 21,964 milhões de pessoas em 2001 para 37,864 milhões em 2008, um aumento de 72% na comparação entre 2001 e 2008. Esse informação e o de rendimento foram vistos pelos pesquisadores do Ipea Lauro Ramos e Carlos Henrique Corseuil como indícios de que o mercado demandou mão de obra mais qualificada nos últimos anos.