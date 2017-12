Renda do trabalhador caiu 1,3% em 2002, diz IBGE O rendimento médio real dos empregados brasileiros caiu 1,3% em 2002 na comparação com o ano anterior, segundo divulgou hoje o IBGE no detalhamento do PIB do ano passado. A renda dos trabalhadores por conta própria reduziu ainda mais, com variação de -8,3% sobre o ano anterior. A queda é um dos motivos apontados para a redução de 0,4% no consumo das famílias em 2002. Segundo o gerente de Contas Nacionais dos Setores Institucionais do IBGE, Carlos Sobral, o consumo das famílias no ano passado caiu por causa das incertezas em relação à economia, a instabilidade do câmbio, o aumento dos juros no último trimestre do ano e o aumento da inflação por causa da alta do dólar. Os dados são parte da Pesquisa de Contas Nacionais de 2002.