Renda do trabalhador é a menor em 18 anos No momento em que as centrais sindicais pressionam as empresas para repor perdas salariais com a inflação, a Fundação Seade e o Dieese divulgaram hoje uma pesquisa mostrando que a renda do trabalhador atingiu em janeiro o valor mais baixo dos últimos 18 anos. De acordo com o estudo, o rendimento real médio dos ocupados na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) diminuiu 2,8% em janeiro, passando a corresponder a R$ 873, valor 8,8% inferior ao registrado em janeiro do ano passado. Entre os assalariados, a redução foi de 8,2% na comparação com 2002. O salário real médio ficou em R$ 918, relativamente estabilizado (-0,4%) se comparado com o mês anterior. Na avaliação dos responsáveis pela pesquisa, a perda do poder aquisitivo do trabalhador é um dos fatores que contribuem para o aumento do desemprego. No mês passado, a taxa de desemprego na RMSP subiu de 18,6% para 19,1% da População Economicamente Ativa (PEA). É a mais alta desde maio de 2002, quando o desemprego tinha sido de 19,7%. Os dados indicam que havia 1,785 milhão de pessoas sem trabalho em fevereiro, 35 mil a mais do que no mês anterior.