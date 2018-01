Renda dos trabalhadores da indústria cai 4,3% em 2003 A folha de pagamento real da indústria fechou 2003 com queda acumulada de 4,3% ante o ano anterior. Segundo o IBGE divulgou nesta terça-feira, os maiores impactos negativo para a redução no ano foi dados pelos segmentos papel e gráfica (-12,9%), máquinas e aparelhos eletro-eletrônicos (-10,7%) e minerais não metálicos (-12,5%). Em dezembro, na comparação com novembro do ano passado, houve redução de 2,5% na renda dos trabalhadores da indústria, já descontados os efeitos sazonais. Em relação a dezembro de 2002, o índice foi positivo (1,4%). O número de horas pagas na indústria apresentou queda em todas as comparações no mês: -0,7% ante novembro, sem infuências sazonais, e -1,1% ante dezembro de 2002. No ano passado, o número de horas pagas no setor acumulou queda de 0,8% ante 2002.