Renda em alta deixa consumidor mais otimista em dezembro As expectativas do consumidor brasileiro melhoraram em dezembro, devido à sazonalidade do mês e ao aumento da renda, mostrou uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira. O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor subiu 1,2% sobre setembro, atingindo 111,9 pontos. Em relação a dezembro de 2005, o indicador teve alta de 9,8%. O dado atual de dezembro está 8% acima da média para o mês, acrescentou a entidade. "Esse otimismo se deve, em especial, pelas expectativas positivas quanto à evolução da renda... (Além disso) o índice de dezembro costuma ser elevado por conta do otimismo com o ano vindouro", disse a CNI em nota. "O índice continua a exibir forte otimismo dos consumidores... indicando que a força para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 ainda será o consumo das famílias", explicou. O componente de expectativas com a renda avançou 14,3% contra dezembro de 2005, atingindo 117,0 pontos. A pesquisa também apurou otimismo em relação a 2007. O componente de perspectivas para o ano que vem subiu 7,3% sobre dezembro de 2005, para 121,5 pontos. Os consumidores pretendem aumentar os gastos no próximo trimestre, segundo o levantamento: o componente de compras cresceu pela quinta vez seguida, em 0,5% sobre setembro. Em contrapartida, os consumidores mostraram-se menos otimistas quanto à inflação e ao desemprego futuros. O componente de inflação declinou 8,9% na comparação com setembro, para 101,5 pontos, enquanto o item relativo a emprego recuou 3,7%, para 124,4 pontos. Quanto menor o indicador, menor o otimismo. O levantamento trimestral foi feito com 2.002 pessoas entre os dias 7 e 10 de dezembro.