Renda fixa volta a receber investimentos Os investidores estão voltando aos fundos de renda fixa, após as retiradas maciças registradas entre maio e dezembro do ano passado, quando os fundos viram "evaporar" R$ 64 bilhões do setor. Conforme dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), a captação líquida somou R$ 3,2 bilhões até o dia 7 de janeiro. Este mês, os depósitos estão sendo maiores que os saques, segundo o vice-presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Edson Nascimento de Oliveira Júnior. Ele registrou captação positiva de R$ 450 milhões dos dia 2 a 8 de janeiro na CEF. "Há uma onda de otimismo no mercado no momento." Ele disse que este movimento ocorre após o período de incerteza eleitoral e depois do aumento na taxa básica de juros (Selic) para 25% - o que conduziu à melhora na rentabilidade dos fundos. Este retorno é causado por um conjunto de fatores, na avaliação do vice-presidente da Caixa. Ele disse que a partir de setembro iniciou-se uma melhora na liquidez para títulos no mercado de renda fixa brasileira. Segundo o executivo, com o fim do período inicial de marcação a mercado, que durou de maio a agosto do ano passado, os investidores começaram a retornar para os fundos de renda fixa. Ele lembrou que no início da marcação os clientes se voltaram para outros papéis, atrelados ao IGP-M. "Os investidores agora se sentiram seguros para voltar ao DI", disse. O executivo observou que não é possível dizer que os investidores recuperarão este ano as perdas com investimentos em fundos de renda fixa durante a época da marcação a mercado. "Ter uma boa rentabilidade agora não é necessariamente uma recuperação do que eles perderam (naquela época)", afirmou.