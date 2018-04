Renda média real das pessoas ocupadas cai desde 1997 A renda média real das pessoas ocupadas está caindo desde 1997, último ano em que houve aumento, segundo dados da pesquisa mensal de empregos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) expostos em tabela elaborada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que consta do boletim de conjuntura divulgado nesta quarta-feira. O índice de rendimento médio com base 100 em julho de 1994, terminou 1997 em 140,94 e na média anual de 129,27. Mas de lá para cá, caiu ano após ano, chegando a junho em 113,30 em junho. Em dezembro do ano passado, o índice ficou em 118,60 e na média em 116,13, próximo à média de 1995, primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, que foi de 118,03. O Ipea, órgão do Ministério do Planejamento, reverteu sua previsão de investimento para 2002, de um crescimento de 0,8% para uma queda de 0,5%, uma diferença de 1,3 ponto porcentual na variação. De acordo com o chefe do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do Ipea, Paulo Levy, a queda projetada para o investimento está ligada ao desempenho do setor de construção civil que, historicamente, responde por 70% dos investimentos. Nos últimos quatro trimestres terminados em junho, a construção civil acumula queda de 7,1% e a taxa de formação bruta de capital fixo caiu 4,7% no mesmo período. Selic O Ipea espera uma redução da taxa básica de juros, a Selic, dos atuais 18% para 17% até o fim do ano porque o cenário de inflação pelo IPCA projetado para o ano que vem é de 4,4%. O coordenador do Grupo de Acompanhamento Conjuntural do Ipea, Paulo Levy, argumentou que 4% é o centro da meta do ano que vem. Ele também declarou que o dólar esperado para o final do ano pelo Instituto é de R$ 2,77 porque o modelo que calcula esses cenários é voltado para a análise dos fundamentos e não das expectativas. "O que vemos é que os modelos baseados em fundamentos apontam para uma taxa de câmbio de equilíbrio é bem menor do que está hoje", disse Levy. Mesmo assim , o câmbio projetado para o fim do ano em abril era de R$ 2,52 por dólar. De maneira geral, as revisões de projeções de conjuntura divulgadas hoje pelo Ipea mostram agora um quadro pior do que o esperado em abril. Sobre isso, Levy comentou que "estamos vivendo instabilidades ligadas a essa parte financeira, que aumentam com a proximidade eleitoral". Disse também que o aumento dos combustíveis, que afetou a inflação e ajudou a interromper a queda das taxas de juros, e "a questão dos fundos de renda fixa" também contribuíram para a piora do quadro, além das redução do financiamento externo. O economista espera que as expectativas melhorem após as eleições, revertendo o quadro de pessimismo atual, "porque o candidato que passa a ser governo assume outra postura". Diante do comentário, o diretor de Estudos Macroecoômicos do Ipea, Eustáquio Reis, completou que "o diabo é menos feio do que parece".