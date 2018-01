Renda menor vem estimulando o desemprego, afirma Dieese A queda no rendimento da população está por trás dos altos índices de desemprego da Região Metropolitana de São Paulo, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O trabalhador ocupado teve, no ano passado, um rendimento médio 8,3% menor do que o de 2001, tendo caído para R$ 889,00, enquanto que o assalariado teve uma perda de 7,5% no mesmo período, para R$ 929,00. Desde 1997, a renda caiu 28,3% para os ocupados e 24,3% para os assalariados. "A renda é que é capaz de dinamizar a geração de emprego", avalia Sérgio Mendonça, diretor-técnicno do Dieese. A explicação: a renda menor desestimula o consumidor a comprar e a usar serviços; se caem as vendas no comércio, diminuem também as encomendas à indústria; serviços, comércio e indústria trabalhando menos, pagam menores salários e empregam menos pessoas, o que faz a massa de renda cair. E assim por diante. Por isso o nível de desemprego calculado pelo Dieese e pela Fundação Seade foi de 19% (1,788 milhão de desempregados) no ano passado, o segundo maior da série histórica desde 1985. Um termômetro da situação, segundo Mendonça, é o setor de serviços. "Foi o primeiro ano de queda do setor na série histórica", lembrou. A queda foi pequena, de 0,2% ante 2001, devido ao fechamento de 8 mil vagas, mas mostra que o carro-chefe da economia da Região Metropolitana trafega devagar. O setor de serviços tem 3,965 milhões de empregados, ou 52% do total. E os que se mantiveram empregados no setor, também enfrentaram queda de renda no ano passado, de 8,3%, em média.