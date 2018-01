Renda na indústria tem aumento real de 6,8% desde abril de 2003 A renda do trabalhador industrial tem crescido constantemente desde abril do ano passado. A massa salarial teve um aumento real, no período, de 6,8%, segundo a pesquisa Indicadores Industriais divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). De acordo com o economista Renato Fonseca, da Unidade de Política Econômica da CNI, essa variação é importante para a recuperação do consumo doméstico. Ele reconhece, no entanto, que é preciso que o crescimento da renda se espalhe para os outros setores da economia para que o consumo das famílias - responsável por cerca de 60% da demanda industrial - possa crescer mais aceleradamente, puxando a retomada do crescimento do PIB. Já o nível de emprego industrial manteve-se estável em janeiro na comparação com dezembro e com o mesmo período do ano passado. Dos 12 Estados pesquisados pela CNI, em sete houve aumento do pessoal empregado na indústria.