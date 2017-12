Renda per capita do RJ ultrapassa a de SP A renda per capita do Estado de São Paulo caiu do 2º lugar verificado em 2001 para o 3º lugar no ranking das maiores rendas por Estado do Brasil. Em 2001, os paulistas tinha uma renda de R$ 10.547 que passou para R$ 11.353 em 2002. No mesmo período, o Rio de Janeiro inverteu a posição com São Paulo e a renda per capita passou de R$ 10.092 para R$ 11.459. O 1º lugar nos dois anos foi ocupado pelo Distrito Federal. A gerente de contas regionais do IBGE, Frederico Cunha, explicou que o PIB per capita de São Paulo (R$ 11.353) ficou em terceiro lugar do País em 2002, perdendo a segunda posição de 2001 para o Rio de Janeiro, porque o PIB paulista cresceu menos que o fluminense no período e, além disso, a taxa de crescimento da população paulista foi maior. Como O PIB per capita é calculado pela divisão do PIB pela população, São Paulo saiu perdendo. Cunha explicou que "a perda ocorreu por causa do baixo dinamismo de São Paulo durante as diversas crises econômicas após o ano de 1998, pelo fato de o Rio de Janeiro estar despontando como o maior produtor de petróleo no Brasil e, em relação ao denominador do PIB, a população do Rio crescer a uma taxa média menor que São Paulo". Em 2002, o PIB per capita paulista caiu 0,9% - o que Cunha considera "praticamente estável" no caso desse indicador - e o do Rio de Janeiro cresceu 3,2%. A economia de São Paulo como um todo cresceu apenas 0,7% no período, enquanto o do Rio aumentou 4,4%. Veja na tabela abaixo o ranking dos Estados com as maiores rendas: OS MAIORES PIB PER CAPITA REGIONAIS DO BRASIL (R$) 2002 2001 Brasil 7.631 6.896 Distrito Federal 16.361 15.517 Rio de Janeiro 11.459 10.092 São Paulo 11.353 10.547 Rio Grande do Sul 9.958 9.071 Santa Catarina 9.272 8.462 Amazonas 8.374 7.125 Paraná 8.241 7.457 Espírito Santo 7.631 7.078 Mato Grosso do Sul 7.092 6.448 Minas Gerais 6.775 6.215 Mato Grosso 6.773 5.585