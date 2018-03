Renda pessoal nos EUA fica estável em setembro

Os dados de agosto foram revisados para mostrar aumento de 1,4% nos gastos, ante estimativa original de alta de 1,3%, e avanço de 0,1% na renda, de estimativa de aumento de 0,2%. A poupança pessoal como porcentual da renda disponível foi de 3,3% em setembro, comparado a 2,8% em agosto.

O núcleo do índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,1% em setembro em relação a agosto e avançou 1,3% em comparação a setembro do ano passado. O Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) observa o comportamento do núcleo do PCE em busca de sinais de pressão inflacionária e define em seu estatuto como meta de estabilidade de preço a taxa variando entre 1,5% e 2%.

Economistas esperavam que o núcleo do índice PCE subisse mais, em 0,2%. O núcleo do PCE subiu em setembro pelo quinto mês seguido. O índice de PCE cheio avançou 0,1% em setembro em relação a agosto e caiu 0,5% em relação a setembro do ano passado. As informações são da Dow Jones.