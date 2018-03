Renda pessoal sobe 0,2% em agosto nos EUA

Os preços de gasolina subiram em agosto, o que ajudou a impulsionar os gastos pessoais como um todo. Ajustados pela inflação, os gastos em agosto cresceram 0,9%. Os dados de renda pessoal em julho foram revisados para alta de 0,2%, ante estabilidade. O de gastos foi revisado para aumento de 0,3%, de avanço de 0,2%. A poupança pessoal como porcentual da renda disponível foi de 3% em agosto, abaixo da taxa de 4% em julho. Embora a taxa seja positiva, ela caiu três vezes seguidas desde maio, quando estava em 5,9%.

Já o índice de preços dos gastos com consumo nos EUA (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em agosto ante julho e recuou 0,5% em relação a agosto do ano passado, informou o Departamento de Comércio. Em julho, o PCE havia ficado estável ante junho e caído 0,8% em base anual. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia e é bastante acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), subiu 0,1% em agosto ante julho e avançou 1,3% na comparação com agosto do ano passado. As informações são da Dow Jones.