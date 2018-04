Renda pessoal sobe nos EUA e gasto com consumo cai A renda pessoal nos Estados Unidos cresceu 0,3% em outubro em relação ao mês anterior, em dado sazonalmente ajustado, após aumento revisado de 0,1% em setembro, informou hoje o Departamento de Comércio dos EUA. Os gastos com consumo, por sua vez, caíram 1% em outubro, a maior queda desde setembro de 2001, depois de declínio de 0,3% no mês anterior, informou o Departamento de Comércio. A poupança pessoal como porcentual da renda pessoal disponível foi de 2,4% em outubro, contra 1% em setembro. A elevação da taxa de poupança sinaliza que as pessoas estão procurando guardar dinheiro para se proteger, em meio a temores de uma recessão profunda. A renda pessoal disponível - renda após tributos - cresceu 0,4% em outubro, após aumento de 0,1% em setembro. Os gastos com bens duráveis caíram 4% em outubro, após queda de 3,8% no mês anterior. As despesas com bens não-duráveis caíram 2,5%, enquanto os gastos com serviços aumentaram 0,2%. As informações são da Dow Jones.