Renda real caiu em abril para todos os grupos de trabalhadores A renda real caiu, de março para abril, em todos os grupos de trabalhadores, segundo o IBGE. Os que têm carteira de trabalho assinada no setor privado tiveram queda de 0,8%. "A queda desse grupo pesa mais no rendimento médio total porque é o grupo que ganha mais", disse o gerente da pesquisa de emprego do IBGE, Cimar Azeredo Pereira. O rendimento do trabalhador por conta própria caiu 0,7% e o dos trabalhadores empregados sem carteira assinada teve redução de 0,8%. Na média geral, a queda foi de 0,9% de março para abril. Em relação a abril de 2003, a queda foi de 3,5% na média. Os trabalhadores com carteira assinada tiveram redução de 2,9% e os sem carteira, de 4,3%. Os trabalhadores por conta própria, porém, tiveram um aumento de 3,2%. "Esse grupo estava com rendimento muito baixo em abril do ano passado", disse Pereira.