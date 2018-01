Rendimento da TBF e poupança De acordo com o Banco Central (BC), a Taxa Básica Financeira (TBF) para o dia 16 de junho foi de 1,2839%. Os Depósitos Especiais Remunerados (DER) corrigidos pela TBF cheia terão rendimento no primeiro período de 30 dias, após o desconto do Imposto de Renda de 20% sobre a remuneração de 1,0271%. As cadernetas que têm vencimento dia 20 terão rendimento creditado hoje de 0,7189%. Ainda de acordo com o BC, as cadernetas abertas dia 16 de junho terão rendimento de 0,6629%, somente para créditos em julho.