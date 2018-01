Rendimento mínimo para ações Petrobrás Os técnicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Caixa Econômica Federal (CEF) discutem hoje os últimos detalhes do projeto. A idéia é garantir ganho mínimo igual à Taxa Referencial (TR), mais juros de 3% ao ano, para os trabalhadores que investirem seu FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em ações da Petrobras. A sugestão foi apresentada pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) e atende a preocupação do governo de evitar possíveis perdas para o trabalhador, caso os papéis da Petrobras tenham uma performance ruim. As regras iniciais previam que quem mantiver o dinheiro aplicado no Fundo Mútuo de Privatização por um prazo superior a um ano receberia um bônus de mais 10% de ações da Petrobras. A proposta da Anbid é substituir o bônus de 10% pelo direito de revender as ações para o governo. Este valor de revenda ficaria fixado desde o início, sendo igual ao investimento feito, corrigido pela variação da TR mais juros de 3% ao ano. Em outras palavras, se o preço das ações subir e tiver um rendimento atraente, o trabalhador fica contente e mantém o investimento nas ações da Petrobras. Se o preço cair, o investidor tem uma garantia de rendimento mínimo, sem perdas. Sem dúvida, a solução encontrada será um forte estímulo para os trabalhadores optarem por este investimento. Um dos maiores obstáculos da troca do FGTS por ações é que o trabalhador não está acostumado a correr o risco do mercado acionário. E teme ficar sem uma segurança mínima em caso de desemprego. Segundo o superintendente de Relações com Investidores Institucionais da CVM, Carlos Eduardo Sussekind, a imagem do governo e do mercado de capitais ficariam arranhadas se os trabalhadores tivessem um grande perda ao transferir seus recursos. E o governo quer incentivar que o mercado acionário e pulverizar as ações da Petrobras no mercado, para um número maior de pequenos investidores. A proposta da Anbid foi bem recebida pelo presidente da CVM, José Luís Osório. Um dos pontos positivos, segundo ele, é que devem ser criados duas categorias de fundos para atender o perfil dos pequenos investidores brasileiros. O primeiro fundo seria para aplicar apenas em ações da Petrobras, enquanto o outro teria uma carteira mais diversificada. A venda do lote de 20 milhões de ações da Petrobras está prevista para meados de julho, mas poderá ser adiada para o próximo ano se as condições do mercado internacional e das Bolsas norte-americanas continuarem com fortes oscilações.