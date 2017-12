Rendimentos do PIS: como receber Os trabalhadores cadastrados no PIS nascidos no mês de julho já podem receber os rendimentos do fundo ou o abono de um salário mínimo. Servidores públicos participantes do Pasep que têm seu número de inscrição com o final 0 ou 1 também já podem obter seus benefícios desde o dia 29 de agosto. O abono salarial será dado a trabalhadores que, no ano de 1999, receberam menos de dois salários mínimos, tiverem exercido atividade remunerada durante pelo menos um mês e estiverem cadastrados desde 1995. Trabalhadores cadastrados no PIS-Pasep até 4 de outubro de 1988 que não tiverem direito ao abono poderão receber os rendimentos de suas cotas, equivalente a 3% ao ano, mais a correção pela TJLP e uma porcentagem dos resultados líquidos das aplicações feitas com os recursos do PIS-Pasep. Os trabalhadores da iniciativa privada inscritos no PIS recebem os benefícios nas agências da Caixa Econômica Federal. Servidores públicos com contas do Pasep terão de se dirigir às agências do Banco do Brasil. Para funcionários de empresas conveniadas à Caixa e órgãos públicos filiados ao Banco do Brasil, os benefícios já foram adicionados ao salário referente ao mês de agosto independentemente do calendário de pagamentos.