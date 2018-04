Renegociar o aluguel já é prática comum Em tempos de instabilidade, é geral a tentativa da população de evitar gastos e diminuir custos fixos. Uma das contas que mais pesam no orçamento familiar da classe média, o aluguel não poderia deixar de fazer parte desse esforço. Evitar os reajustes anuais é uma atitude comum entre os inquilinos de São Paulo, mas não uma regra entre as imobiliárias. "Isso passou a acontecer depois do Plano Real, mas depende muito do tipo do imóvel, de sua localização e preço de mercado e também da consciência do inquilino", diz o vice-presidente de Locação do Sindicato da Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Sergio Luiz Abrantes Lembi. De acordo com ele, muitos inquilinos não chegam a tentar a negociação com a imobiliária porque o valor que será acrescentado ao aluguel depois do reajuste é muito baixo. Em se tratando da maior parte dos imóveis alugados, que estão na faixa de R$ 450 a R$ 600, o aumento não passaria de R$ 60 se o cálculo fosse feito com o índice mais utilizado pelo setor, o IGPM. Outros índices também são usados como base para o reajuste, como o IPC ou IGP, mas em menor escala, de acordo com as empresas do setor. De qualquer modo, para não perder o inquilino e correr o risco de ficar com o imóvel fechado, imobiliárias e proprietários estão dispostos a negociar o reajuste, deixando-o abaixo do índice acertado em contrato, e até abrindo mão dele. Na Bastos Imóveis, que atua na zona sul de São Paulo, o bom entendimento com os inquilinos tem garantido a manutenção dos contratos e a pontualidade nos pagamentos. "Os proprietários estão aceitando negociar para não perder o locatário e ficar até dois meses sem receber o aluguel", diz a diretora da imobiliária, Mara Cristina Bastos Digon. Esse é tempo mínimo em que o locador fica sem o rendimento, incluindo o período para desocupar e pintar a residência e o primeiro aluguel que fica com a imobiliária. Descontos De acordo com levantamento feito pelo Secovi-SP com 140 empresas da cidade, em média, um imóvel demora 45 dias para ser alugado. Unidades em bom estado de conservação e bem localizadas têm, naturalmente, prazo menor. Por esse motivo, vale até dar descontos para o inquilino. Principalmente se ele pagar o aluguel em dia. "Quando há impontualidade, a relação com o proprietário sofre um desgaste", afirma. Não é o que acontece com as primas Liane Margarete Lusser e Odete Maria Loch, que há cinco anos alugam uma casa da Bastos na Vila Mariana. Há poucos dias elas tiveram um desconto de R$ 20 no aluguel, que não foi reajustado. No total, incluindo o seguro-fiança e o IPTU, gastam por mês R$ 510 com a casa. Pontuais no pagamento, as inquilinas têm ajudado na manutenção do imóvel, que tem mais de 50 anos. "Manter um bom relacionamento é bom tanto para mim quanto para a imobiliária", diz Odete. Segundo o vice-presidente do Secovi-SP, no entanto, abrir mão do reajuste não significa que a imobiliária não terá problemas com falta de pagamento. "O principal motivo da inadimplência é o desemprego. O aluguel não vai deixar de ser pago por causa de R$ 50", afirma. O maior índice de inadimplência na cidade é registrada nas casas de dois quartos, chegando a 8,8%.