Renner diz que hora é de ‘foco na cobrança’

A Lojas Renner tem adotado iniciativas para manter a inadimplência de clientes estável em 2016 frente a este ano, entre elas a implantação de nova infraestrutura de tecnologia, disse o diretor financeiro da empresa, Laurence Gomes. “O momento agora é de foco na cobrança”.

“A nossa infraestrutura de tecnologia (de cobrança) foi concluída em setembro. Vamos começar a operar com a capacidade total dessa nova infraestrutura em outubro”, disse o executivo, em teleconferência com analistas na sexta-feira. “Com base nisso, para 2016, com ajustes táticos na operação de cobrança, esperamos, num cenário ainda desafiador, buscar entregar nível de inadimplência semelhante ao de 2015.”

Lucro maior. A varejista de moda teve alta anual de 15% no lucro líquido do terceiro trimestre, para R$ 96 milhões, em um resultado dentro do esperado, mas que incluiu forte aumento de indicadores de pagamentos em atraso.

O diretor financeiro reafirmou declaração dada na véspera de que a inadimplência maior ocorreu em função da degradação do cenário econômico. “Estamos fazendo ajustes táticos, pontualmente. Mas a estratégia continua a mesma, porque já temos uma política conservadora de crédito”.

Para o quarto trimestre, a projeção da empresa é que as vendas no conceito mesmas lojas (que leva em conta as unidades abertas há mais de 12 meses) tenham alta de até um dígito médio diante de uma base mais expressiva no mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, elas subiram 12,6%, ante 7,5% um ano antes. “Não vemos sinais claros de desaceleração. Temos visto um bom fluxo nas lojas, isso nos dá algum sinal positivo”, disse Gomes.