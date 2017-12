Renner vai abrir 70 novas lojas este ano

A Lojas Renner aumentou seus planos de abertura de novas lojas em 2017. A companhia prevê a inauguração de, no mínimo, 70 unidades, conforme afirmou ao Estadão/Broadcast seu diretor financeiro, Laurence Gomes.

No início do ano, a previsão era de 60 a 65 novos pontos. O plano para 2017 representa também um crescimento na comparação com 2016, quando a Renner inaugurou 64 lojas.

Segundo Gomes, a companhia ampliou a projeção por ter enxergado boas oportunidades em negociações de aluguel de imóveis. “Temos encontrado espaços atrativos e contratos de aluguel a preços competitivos”, disse o executivo.

A Renner registrou lucro líquido de R$ 193,6 milhões no segundo trimestre de 2017, um crescimento de 10,7% na comparação com igual período do ano passado. No acumulado do ano, o lucro foi R$ 260,6 milhões, alta de 8,4% .