Rentabilidade das ações da Petrobrás Quando se aplica em renda variável, é impossível prever o retorno. Quem investiu em fundos de ações da Petrobrás pôde experimentar na prática essa regra do mercado, mesmo para uma aplicação considerada rentável. Esses fundos já renderam aos aplicadores significativo ganho desde sua criação, mas o declínio da rentabilidade mostra que a valorização pode não ser a esperada. Segundo dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) depois de terem superado 70% de rendimento, os fundos com recursos do FGTS voltaram a render 45,33% e os fundos com recursos próprios, 46,46%, até quinta-feira.