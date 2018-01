Reparo de oleoduto no Iraque normaliza exportação As exportações de petróleo cru do Iraque foram normalizadas ontem à noite, com a conclusão dos reparos em um dos principais oleodutos ao sul do país, danificado no domingo após ação dos sabotadores. "As exportações iraquianas voltaram ao nível de 1,7 milhão de barris diários", disse um autoridade local. As exportações do país haviam caído à metade com a interrupção dessa linha. Os sabotadores danificaram o oleoduto, um dos dois que alimentam os terminais no Golfo Pérsico com petróleo dos campos do sul, próximo à Basra. As informações são da Dow Jones.