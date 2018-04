Repasses de verbas cresceram R$ 5 bi no 1° semestre As transferências de recursos da União para Estados e municípios apresentaram um aumento de R$ 5,5 bilhões de janeiro a julho deste ano e atingiram R$ 32,121 bilhões. A maior parte deste crescimento - R$ 5 bilhões - refere-se a transferências determinadas pela Constituição. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Eduardo Guardia, a transferência para Estados e municípios foi a rubrica das contas do Tesouro que mais teve crescimento em julho deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Nesse período, o aumento das transferências foi de 20,8%, enquanto as receitas cresceram 15,8% e as despesas 15,5%. O aumento das transferências está associado ao crescimento do Imposto de Renda. Isso porque parcela da arrecadação do IR tem que ser transferida para os Estados e municípios. De janeiro a julho, a arrecadação do IR subiu para 6,8% do PIB, ante 5,5% do PIB no mesmo período do ano passado. Esse aumento da arrecadação se deve principalmente ao recolhimento esse ano de débitos em atraso dos fundos de pensão.