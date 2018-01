'Repatriação acabou', diz líder do DEM sobre votação de mudanças

BRASÍLIA - Deputados da base aliada afirmaram nesta quinta-feira, 20, que não haverá mais a votação do projeto que flexibiliza as regras do programa de repatriação.

As declarações acontecem um dia depois das declarações do secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, de que a Lei da Repatriação em vigor "está dando certo" e já arrecadou R$ 18,6 bilhões com a regularização de R$ 61,3 bilhões de recursos que foram enviados ilegalmente ao exterior.

"Não tem mais repatriação, acabou a repatriação. Quem tiver dinheiro fora que esteja ainda em dúvida se deve ou não entrar no programa, eu digo, entre, porque não terá prorrogação, o prazo se encerra dia 31 de outubro, com as regras atuais", disse o líder do DEM na Câmara, Pauderney Avelino (AM).

Para o líder do PSD, Rogério Rosso (DF), as declarações de Rachid mostram que o programa está caminhando bem. "está muito claro que a Receita entende que a legislação hoje colocada ela atende às necessidades e talvez uma nova poderia ser um risco", disse.

Após uma série de idas e vinda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também afirmou ontem que não colocaria mais o novo projeto em votação. A decisão foi anunciada pela assessoria de Maia após ele se reunir com Rachid e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.