Representante agrícola europeu minimiza falta de consenso na OMC O comissário europeu responsável pela política agrícola européia, Franz Fischler, declarou hoje que a falta de consenso para as negociações agrícolas no âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC) "não significa o fim do mundo". De acordo com os prazos estabelecidos pelo ciclo de Doha, em novembro de 2001, os negociadores dos 145 países-membros da OMC teriam até hoje para concluir um acordo sobre o cronograma de liberalização dos mercados agrícolas mundiais. A falta de entendimento está sendo considerada pelo Brasil e os países exportadores agrícolas como uma séria derrota para a tentativa de liberalizar os mercados internacionais. Os atores comerciais da OMC deviam ter acordado sobre o ritmo a ser dado para a eliminação gradual das tarifas aplicadas para os produtos agrícolas e também sobre como seriam reduzidas as ajudas estatais aos seus produtores. De acordo com Fischler, os esforços da União Européia (UE) para cumprir os prazos da OMC foram em vão. No entanto, não respeitar esse prazo não significa o fim do mundo porque outros prazos também já foram perdidos no passado. Bruxelas diz que, mais importante do que datas, é concentrar os esforços para conseguir um novo dinamismo para as negociações e continuar a trabalhar para reduzir as diferenças existentes. Exportadores Os olhos críticos de Bruxelas estão voltados aos Estados Unidos e aos países exportadores agrícolas. A Comissão acusa de "distorsivo" o projeto de modalidades sobre a mesa porque não define suficientemente as regras de ajudas. Fischler considera que o projeto como está "permite aos colegas do outro lado do Atlântico gastar US$ 7,4 bilhões em subsídios gerais, distorsivos à concorrência". Pelas regras da OMC, alguns subsídios agrícolas inferiores a 5% do valor de produção não entram no cálculo para o compromisso de redução - isso significa que Bruxelas acusa Washington de ter aproveitado essa brecha nas regras internacionais para subsidiar seus agricultores e não teria esses subsídios reduzidos nessa rodada. A Europa não abre mão de colocar a disciplina sobre a mesa. A outra acusação, dirigida ao Brasil e seus parceiros mundiais agrícolas, é que o projeto facilitaria as exportações dos países em desenvolvimento mais competitivos, enquanto "comprometeria o acesso preferencial do qual depende os países em desenvolvimento mais vulneráveis". A lógica neste caso, segundo a Comissão, é que as exportações dos países em menor grau de desenvolvimento seriam massacradas pela competitividade dos países do grupo de Cairns, do qual fazem parte o Brasil e mais 17 nações. Discórdia O pomo da discórdia é que a UE - assim como Japão, Suíça e Coréia - recusou a proposta da OMC de eliminar as ajudas estatais a partir de 2015 e reduzir as alíquotas aplicadas hoje aos produtos agrícolas. A expectativa para essa rodada com relação aos subsídios, segundo um negociador brasileiro, é que sejam totalmente eliminados. A proposta da Comissão era inicialmente cortá-los, mas a oferta aprovada pelos quinze, sob pressão da França e da Irlanda, acabou consolidando no texto "supressão progressiva". Sobre as alíquotas, o Brasil quer a garantia de uma redução representativa, porque atualmente há tarifas, principalmente para alguns produtos considerados sensíveis pela Europa e Japão, que são proibitivas. A oferta comunitária pretende uma redução de 45% dos subsídios europeus à exportação, de 55% das ajudas diretas aos produtores agrícolas e uma redução global de 36% em média para tarifas, "incluindo igualmente medidas em favor aos países menos desenvolvidos". Essa proposta está condicionada à adoção de disposições equivalentes pelos Estados Unidos.