Representante de cooperativa de transporte no RJ é assassinado O vice-presidente de uma cooperativa de transportes na zona oeste do Rio, Célio José dos Prazeres, e sua esposa, Isabel Cristina Paulino, foram mortos a tiros na noite de sexta-feira. Eles estavam em seu carro, um Corsa, com os dois filhos, um de seis anos e outro de cinco anos, passando na Praia da Brisa, em Sepetiba, na zona oeste, quando foram atacados. As crianças ficaram feridas. Na quinta-feira, um outro dirigente de cooperativa de transporte alternativo, Maurício dos Santos Silva, foi assassinado. Silva era presidente de uma cooperativa de vans no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.