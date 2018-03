Representante do comércio dos EUA elogia o governo Lula O representante de Comércio do governo dos Estados Unidos, Robert Zoellick, afirmou hoje, em entrevista, que durante a audiência com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, parabenizou o governo brasileiro pelas medidas adotadas até agora nas áreas financeira e econômica. "Existe um bom trabalho a ser feito, ainda, mas as respostas às medidas tomadas até agora são positivas", disse Zoellick. Segundo ele, o objetivo principal da visita de dois dias ao Brasil é o de discutir com representantes do governo brasileiro as ações que poderão ser tomadas para a criação da Alca. O representante dos Estados Unidos afirmou que conversou com Palocci sobre a reunião marcada para junho, nos EUA, de ministros de Comércio de 13 países sobre a formação da Alca. Zoellick, reconhecendo que os 34 países que poderão formar a Alca são distintos tanto em tamanho quanto em desenvolvimento, disse que existe a possibilidade de ações voltadas para a integração do hemisfério americano. "Discutimos também questões envolvendo a rodada de Doha no âmbito da OMC (Organização Mundial do Comércio), já que Brasil e EUA têm interesses mútuos em relação a negociações na área agrícola", afirmou Zoellick. Na avaliação dele, o encontro que terão em junho os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush, em Washington, será o momento mais importante da atual rodada de discussões sobre a Alca. Antes de iniciar a entrevista, Zoellick brincou com os jornalistas dizendo que foi visitar Palocci para lhe dar os parabéns pela vitória de três brasileiros na prova das 500 Milhas de Indianápolis (Fórmula Indy) no fim de semana. E comentou: "A vitória dos três pilotos mostra que o Brasil pode competir em qualquer lugar do mundo." Ao contrário do que a assessoria da embaixada norte-americana havia anunciado, Palocci não participou da entrevista. O ministro levou o norte-americano até o auditório do Ministério, mas não permaneceu.