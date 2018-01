Representante do FMI discute Previdência com Lando O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), Phil Gerson, esteve reunido com o ministro da Previdência Social, Amir Lando. Segundo ele, no encontro se discutiu de forma geral como melhorar a eficiência do sistema previdenciário. Na avaliação de Phil Gerson, foi uma reunião muito interessante e útil, na qual se falou sobre a Previdência e planos do governo para o futuro nesta área. O representante do fundo, no entanto, evitou fazer comentários mais aprofundados sobre a situação da Previdência. Ao ser questionado se o crescimento do déficit da Previdência era preocupante, Phil Gerson respondeu que não foram tratados detalhes técnicos na reunião com o ministro.