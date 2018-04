Representante do FMI irá à Argentina nesta semana O FMI confirmou os informes de que o diretor de Hemisfério Ocidental da instituição, Claudio Loser, vai à Argentina nesta semana. Francisco Baker, porta-voz do FMI, disse que Loser fará uma "visita curta" à Argentina nesta semana. "O sr. Loser está interessado em saber mais sobre a situação econômica e social da Argentina. Ele também espera que sua visita contribua para estabelecer as bases para a negociação de um programa econômico que possa ser apoiado pelo FMI", disse Baker.