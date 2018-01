Representantes da ANS e entidades se reúnem A presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CRM-SP)e representante do Conselho Federal de Medicina (CFM), Regina Parizzi Ribeiro e o presidente da Associação Médica Brasileira (AMB), Eleuses Paiva se reuniram hoje com o diretor de Normas de Habilitação de Produtos da Agência Nacional de Saúde Sumplementar (ANS), João Luís Barroca. O encontro ocorreu depois de duas semanas de polêmica entre as entidades e a ANS por causa da resolução número 41, que define os procedimentos de alta complexidade para tratamentos de doenças preexistentes. Os procedimentos nos casos preexistentes têm carência de 24 meses. A primeira contestação da lista foi do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). O Instituto, em nota à imprensa, informava que a lista era muito extensa e por isso acaba excluindo vários procedimentos. Eles citavam, por exemplo, a quimioterapia que não deveria ser considerado alta complexidade e, portanto, carência seria de seis meses e não dois anos. Depois do Idec, as críticas vieram da AMB. Para Paiva, se a ANS tivesse discutido com as entidades a polêmica não teria ocorrido. Ele afirmou, por exemplo, que a resolução tinha erros técnicos. E pior: a resolução excluía legalmente os procedimentos. A ANS rebateu as críticas, na época, com duas notas nas quais afirmava que a resolução definiu os procedimentos de alta complexidade antes escolhidos pelas empresas. Ainda de acordo com a ANS, essa era a única forma de proteger o segurado. De acordo com a nota divulgada hoje pela ANS a reunião abriu um canal de aperfeiçoamento técnico da resolução.