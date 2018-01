Representantes de 21 países participam de cúpula da Apec Representantes das 21 economias do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, em inglês), entre eles o americano George W. Bush e o chinês Hu Jintao, preparam-se nesta sexta-feira para discursar na cúpula que, neste fim de semana, pedirá a liberalização do comércio e abordará a crise nuclear norte-coreana. Os chefes de Estado e de governo da Apec e seus representantes foram todos a Hanói, capital do Vietnã - onde a segurança foi visivelmente reforçada -, para participar de um evento que pôs o Vietnã, outrora um país pobre, isolado e em guerra, no primeiro plano da cena política internacional. Bush chegou à capital vietnamita vindo de Cingapura nesta manhã e se transformou no segundo presidente americano a visitar o país - Bill Clinton também havia feito uma visita em 2000 - desde que os dois países restabeleceram relações diplomáticas em 1995, 20 anos após o fim da guerra no Vietnã. O presidente da China, Hu Jintao, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe - que, pela primeira vez, comparece a uma cúpula da Apec -, e da Austrália, John Howard, também já estão em Hanói, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, deve chegar neste sábado, pouco antes de começar a cúpula da Apec. Do lado da América Latina, a representação deste ano é menor que a de edições anteriores. Dos três países-membros - Chile, México e Peru -, apenas o Chile está representado pelo seu chefe de Estado, a presidente Michelle Bachelet. Nem o presidente do Peru, Alan García, nem o do México, Vicente Fox, comparecerão ao evento. Eles serão representados pelo vice-presidente peruano, Luis Giampietri, e pelo secretário de Economia mexicano, Sergio García de Alba, respectivamente. Antes do início da cúpula, os representantes fizeram reuniões bilaterais e compareceram ao fórum de negócios com cerca de mil executivos das maiores companhias firmadas na Ásia e no Pacífico, onde analisaram o clima dos negócios na região. Como se previu esta semana na reunião ministerial da Apec, os representantes assinarão uma declaração conjunta na qual reafirmarão seu pleno apoio ao reatamento da rodada de Doha para a liberação do comércio, suspensa em julho por falta de compromisso entre as principais economias mundiais sobre as tarifas de importação e os subsídios agrícolas. Os 21 membros do fórum da Apec, criado em 1989 com o propósito de fortalecer os vínculos econômicos entre os países da Bacia do Pacífico, representam 56% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e 48% do comércio global. A iniciativa patrocinada por Washington de promover a criação de uma grande zona de livre-comércio dos países da Bacia do Pacífico - que gera opiniões diversas entre seus membros - ficará suspensa até que seja realizado um estudo de viabilidade que possa ser apresentado na Apec de 2007 em Sydney, na Austrália. A crise devido ao programa nuclear da Coréia do Norte e a seu teste atômico no último mês ocupará grande parte dessa reunião. A previsão é de que ela condenará, mais uma vez, o regime de Kim Yong Il e o obrigará a cumprir as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tudo está preparado no Centro Nacional de Convenções de Hanói, cuja preparação custou ao Vietnã US$ 300 milhões. Com esta reunião da Apec, o país anfitrião quer mostrar o sucesso das reformas econômicas feitas pelo Partido Comunista, que fizeram com que o país se tornasse a economia asiática que mais cresce depois da China. A Apec é integrada por Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Rússia, Cingapura, Tailândia, Taiwan e Vietnã.