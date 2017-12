Representantes de aposentados organizam mobilização O ministro da Previdência Social, Amir Lando, deverá se reunir no início da semana que vem com representantes dos aposentados. Segundo informou hoje o secretário geral do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Força Sindical, Arnaldo Gonçalves, o encontro terá o objetivo de resolver o impasse no fechamento do acordo para pagamento das revisões das aposentadorias. "Estamos preparando uma grande mobilização de aposentados em todo o País, mas vamos esperar a resposta do governo para ver se o acordo vai ou não sair", destacou Gonçalves. O presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, a diretoria do sindicato dos aposentados e outros representantes sindicais se reuniram na manhã de hoje, na sede da entidade, para discutir estratégias nessa luta pelo reajuste. "Estamos caminhando no sentido de realizar uma grande mobilização dos aposentados", reiterou o secretário geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves. Pelos cálculos da Força Sindical, cerca de 1,2 milhão de aposentados e pensionistas do INSS em todo o País ainda não reivindicaram a correção do benefício pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM), válido para o período de 1994 a 1997.