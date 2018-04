Repsol descobre petróleo e gás no poço Vampira A espanhola Repsol anunciou ontem uma nova descoberta no poço Vampira, situado no bloco BM-S-48, na Bacia de Santos, a pouco menos de 200 quilômetros da costa do Estado de São Paulo. Segundo a nota enviada pela Repsol à imprensa, Vampira é o quarto descobrimento da empresa no País este ano e representa o sexto da companhia no Brasil. A Repsol é a operadora do consórcio no bloco BM-S-48 com 40% de participação, e tem como sócios a Petrobras (35%), Woodside (12,5%) e Vale (12,5%). Segundo a empresa, duas amostras colhidas a uma profundidade entre 4.821 e 4.841 metros indicam, em uma análise preliminar, a presença de petróleo "muito leve" e gás natural. A empresa informou também que não existem resultados definitivos e não se pode estabelecer a quantidade exata de hidrocarbonetos até que sejam realizados todos os testes necessários. A campanha de perfuração começou em setembro do ano passado no poço Panoramix, continua com o poço Vampira, e depois de uma interrupção de dois meses até finalizar essa sondagem, a companhia voltará a perfurar mais dois ou três poços ao longo deste e do próximo ano. O desenvolvimento dos projetos na Bacia de Santos em águas profundas do Brasil é um dos 10 projetos contemplados no Plano Estratégico da Repsol para 2008-2012.