Repsol diz que acordo na Bolívia garante investimentos A petrolífera hispano-argentina Repsol-YPF SA disse que o acordo assinado nesta madrugada com o governo boliviano garante o retorno dos investimentos da companhia e seu futuro no país, segundo informações da agência Dow Jones. Em coletiva, a empresa afirmou que o acordo "está em linha com o compromisso assumido pelo presidente boliviano, Evo Morales, de assegurar um ambiente de segurança jurídica para os investimentos (da Repsol)". Juntamente com a Repsol, outras sete companhias estrangeiras que operam no país, entre elas a Petrobras Energía e a Petrobras Bolívia, concordaram em assinar novos contratos, confirmando a nacionalização, uma das metas centrais do governo de Morales.