Repsol planeja investir US$ 14,9 bi no Brasil, diz jornal Em um esforço para diminuir a dependência que tem da Argentina, a companhia de petróleo espanhola Repsol YPF pretende aumentar seu negócio no Brasil. A empresa planeja investir 10 bilhões de euros (US$ 14,9 bilhões) no País nos próximos 10 anos, segundo reportagem do jornal argentino El Cronista.