Repsol planeja investir US$ 14,9 bilhões no Brasil, diz jornal

A companhia de petróleo espanhola Repsol YPF pretende aumentar seu negócio no Brasil, com investimento de 10 bilhões de euros (US$ 14,9 bilhões) no País nos próximos 10 anos, um esforço para diminuir a dependência que tem da Argentina, informou o jornal argentino El Cronista.

Esses investimentos seriam destinados principalmente para a exploração e a produção de seus campos brasileiros, de acordo com o periódico. O El Cronista afirmou também que a Repsol recebeu várias ofertas de compra para a refinaria brasileira Refap.

No início deste ano, a companhia espanhola anunciou que estava tentando vender a fatia de 30% na Refap. A Petrobrás controla os 70% restantes. As informações são da Dow Jones.