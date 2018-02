Repsol: pré-sal do Brasil é prioridade nos investimentos

"Temos perspectivas fantásticas para a produção no Brasil", afirmou ele, hoje, em entrevista coletiva ao lado do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. No entanto, o otimismo não se repete ao ser indagado sobre o novo marco regulatório do pré-sal. "Não acredito que as novas regras sejam tão ou mais atrativas do que as que existam hoje", disse Brufau, depois de salientar que "respeita a decisão soberana do governo brasileiro de alterar sua legislação", mas que ainda precisa "estudar bem os tributos" que serão cobrados para avaliar se valerá a pena entrar em novas áreas.

"Estamos muito bem posicionados no Brasil, em áreas excelentes. Não acreditamos que sejam ofertadas em futuros leilões áreas tão boas e com potencial tão elevado", afirmou Brufau. No total, a Repsol possui 21 blocos no Brasil, sendo oito na Bacia de Santos, com destaque para a participação de 25% no BM-S-9, operado pela Petrobras, onde estão as descobertas de Carioca, Guará, Iguaçu e Abará Oeste, cujas reservas ainda não foram divulgadas.