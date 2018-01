Repsol YPF descobre maior campo petrolífero de sua história A companhia petrolífera hispano-argentina Repsol YPF descobriu na Líbia o maior campo petrolífero de sua história, que lhe permitirá duplicar sua produção e reservas no país norte-africano, informou nesta terça-feira, 27, a companhia. A jazida, situada na bacia de Murzuq, tem o equivalente a cerca de 474 milhões de barris de petróleo. A companhia petrolífera solicitou às autoridades líbias a autorização necessária para o desenvolvimento comercial do campo petrolífero. A Repsol Oil Operations - sociedade conjunta entre a Repsol e a companhia nacional líbia NOC - e a Repsol Prospecção Murzuq apresentaram um plano de desenvolvimento do campo para os próximos 25 anos. A descoberta deste grande campo petrolífero, no qual se encontram os blocos NC186 e NC115, permitirá reforçar a presença da Repsol YPF no norte da África, a área geográfica mais rentável da companhia. Atualmente, a Repsol YPF é a primeira petrolífera privada na Líbia, com uma produção aproximada de 250 mil barris ao dia e reservas superiores aos 70 milhões de barris. A companhia hispano-argentina anunciou nesta terça que obteve no ano passado um lucro líquido de ? 3,124 bilhões (US$ 4,128 bilhões), o que representa aumento de 0,1% em relação a 2005.