Repsol YPF inicia prospecção em acordo com Petrobras A Repsol YPF iniciou explorações na plataforma marítima da Argentina para buscar e explorar hidrocarbonetos, como parte de um acordo com a Petrobras, a estatal Enarsa e a uruguaia Petrouruguay, disse neste sábado à Efe uma fonte da companhia petrolífera. As explorações "de alto risco" são realizadas na bacia Colorado Marina, localizada a mais de 200 quilômetros do litoral argentino no Atlântico sul, uma região na qual o mar atinge até 1.500 metros de profundidade. "Há uma semana um navio sísmico trabalha com o objetivo de conseguir maiores reservas para a Argentina", disse o diretor de Comunicações da Repsol YPF, Fabián Falco, em declarações à rádio Mitre, de Buenos Aires. O executivo considerou que a companhia "está assumindo o desafio de buscar petróleo nos lugares onde houve pouca busca e onde se considera que há grandes oportunidades". A companhia petrolífera hispano-argentina é a operadora dessa área, com uma participação de 35%, igual à da Enarsa, enquanto a Petrobras tem 25% e a Petrouruguay, os 5% restantes. O acordo prevê que as petrolíferas estrangeiras se responsabilizem integralmente pelo investimento necessário durante a prospecção, cujo montante total é avaliado entre US$ 40 milhões e US$ 100 milhões. Falco explicou que o navio realiza atualmente "a análise de prospecção sísmica". "Caso aponte um resultado apropriado e economicamente válido, será iniciada a perfuração de um poço para extrair petróleo", afirmou. "É um processo longo, complexo e muito oneroso", disse o diretor de Comunicações da empresa. As explorações nesta região, cujos direitos pertencem à empresa argentina Enarsa, acontecem no contexto de um acordo assinado em janeiro entre a companhia pública e as três petrolíferas privadas. Nessa ocasião, também foi assinado outro convênio entre a Enarsa e a Repsol-YPF, que fixa o compromisso das duas companhias de pesquisar alternativas de mútua associação para a prospecção e para o desenvolvimento de hidrocarbonetos em outras regiões de grande potencial petrolífero da plataforma argentina. As áreas de interesse são o denominado Talud Continental, o golfo San Jorge e a bacia Austral, onde atualmente a empresa hispano-argentina está em etapa de estudos prévios à prospecção. A companhia petrolífera hispânico-argentina é uma das maiores do mundo, e lidera o mercado argentino, no qual a Petrobras é outra grande operadora por meio de sua filial argentina. A Petrouruguay, por sua vez, é uma companhia controlada pela empresa estatal uruguaia Ancap.