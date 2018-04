Repsol-YPF quer vender 20% de participação na Gás Natural A gigante de petróleo e energia da Espanha e Argentina Repsol-YPF SA planeja vender cerca de 20% de sua unidade de gás natural, a Gás Natural SDG SA, informou a agência de notícias espanhola EFE. Segundo a agência, a Repsol-YPF vai vender a participação através de uma colocação de ações, reduzindo seu controle da Gás Natural de 47% para 25%. A EFE citou fontes financeiras próximas à operação, acrescentando que a gigante de petróleo não tem um comprador em mente e vai usar os recursos para reduzir suas dívidas. A dívida líquida da companhia no final de 2001 ficou em 16,56 bilhões de euros, resultado principalmente da aquisição da argentina YPF em 1999, deixando o coeficiente de endividamento em 43% no final do ano. A empresa planeja conseguir cerca de 2,5 bilhões de euros (US$ 2,25 bilhões) com vendas de ativos neste ano e reduzir o coeficiente de endividamento para algo entre 30% e 35% até 2003. A Repsol deve divulgar os resultados do primeiro trimestre de 2002 nesta quinta-feira. Os analistas esperam que os lucros sigam a tendência iniciada no ano passado, pressionados para baixo pelos problemas econômicos da Argentina.