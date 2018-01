Republic Airways confirma 4 encomendas do Embraer 170 A companhia norte-americana Republic Airways convertou quatro opções de compra de aviões da Embraer modelo 170 em encomendas firmes, anunciou hoje a empresa brasileira. As entregas das aeronaves serão iniciadas em meados do próximo ano. Com esse anúncio, a Republic Airways acumula um total de 22 encomendas firmes do modelo 170. A empresa mantém também outras 28 opções de compra para o Embraer 170. Segundo a Embraer, em 30 de junho passado, a sua família de modelos 170 e 190 acumulava 273 encomendas firmes e 347 opções. As quatro aeronaves encomendadas pela Republic Airways serão colocadas em operação com a United Airlines, como parte de seu programa United Express. Os aviões serão configurados com 70 assentos, incluindo seis para a primeira classe, 16 para classe "economy plus´ e 48 para a classe econômica. A Republic Airways está sediada em Indianapolis, no estado de Indiana, e atualmente opera uma frota de 91 aeronaves regionais da Embraer, incluindo 60 ERJ 145, 15 ERJ 140 e 16 ERJ 135. Todos os seus vôos são operados sob as marcas de suas várias companhias aéreas, incluindo a American Connetction, United Express e US Airways Express.