Republic Airways encomenda 16 ERJ 145LR da Embraer A Embraer comunicou o recebimento de uma encomenda de 16 jatos regionais ERJ 145LR por parte da Republic Airways Holdings, controladora da Chautauqua Airlines. O negócio, a preços de tabela, é avaliado em US$ 320 milhões. Segundo a empresa, as entregas terão início em maio deste ano e vão até setembro de 2005. "O anúncio de hoje evidencia a continuada e forte aceitação da família de jatos regionais da Embraer. Nossos clientes se beneficiam de seus excelentes custos operacionais, confiabilidade e flexibilidade inigualada, uma combinação que rendeu a merecida popularidade da família ERJ da Embraer", disse Maurício Botelho, Diretor-Presidente da Embraer. "A Republic Airways Holdings é um cliente valoroso e, através de suas subsidiárias, é o terceiro maior operador de aeronaves da Embraer no mundo." "A adição de 16 jatos regionais da Embraer à frota da Chautauqua Airlines oferecerá oportunidades de negócios ampliadas com a Delta Air Lines bem como com outros parceiros", disse Bryan Bedford, Chairman, Presidente e CEO da Republic Airways Holdings. "Esta encomenda nos permite fortalecer ainda mais a posição de liderança da Republic Airways Holdings, ao prover para os nossos principais parceiros serviços com um jato regional de alta qualidade e baixos custos." A empresa aérea oferece mais de 500 vôos diários entre 67 cidades em 26 estados, além de servir ao Canadá e às Bahamas através de acordos de "code-sharing" com três grandes empresas aéreas dos Estados Unidos. Sua frota, inteiramente composta por jatos, conta atualmente com 85 aeronaves regionais da Embraer, incluindo 55 ERJ 145, 15 ERJ 140 e 15 ERJ 135. Todos estes vôos são operados com a bandeira de companhias aéreas parceiras, como a AmericanConnection, a Delta Connection e a US Airways Express. A Republic Airways Holdings ainda tem 34 opções de aeronaves da Embraer. A Chautauqua Airlines é uma de duas empresas no mundo que operam os três modelos da plataforma ERJ, incluindo o ERJ 135, ERJ 140 e o ERJ 145. Os jatos da família ERJ 145 têm corredor de 78,7 cm e três fileiras de assentos revestidos em couro para aumentar o conforto do passageiro. Os interiores excepcionalmente projetados possuem amplos compartimentos de bagagem e armários, bem como um espaçoso lavatório de 180,3 cm cúbicos."