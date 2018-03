Republic Airways encomenda 16 jatos da Embraer A promessa de comprar mais aviões da Embraer, feita em setembro do ano passado pelo presidente da companhia aérea Republic Airways Holdings, Bryan Bedford, se confirmou ontem (19). A fabricante brasileira anunciou que a Republic anunciou a compra de 16 jatos modelo Embraer 170, elevando os pedidos para 39 unidades. No ano passado, Bedford veio ao Brasil para receber uma das unidades adquiridas e disse em discurso. "Se o Maurício mandar comprar, vamos comprar", referindo-se ao presidente da Embraer, Maurício Botelho. A companhia aérea tem ainda outras 61 opções de compra para aviões do mesmo tipo. O novo contrato, seguindo o valor de tabela dos aviões, soma US$400 milhões e pode chegar a US$1,5 bilhão se todas as opções de compra forem confirmadas. Os aviões 170 começam a ser entregues para a Republic em junho deste ano e se estendem até a metade do ano que vem. O 170 já faz parte da esquadrilha da Republic que no total, entre outros modelos, 110 jatos fabricados pela Embraer. Treze aeronaves são da nova família Embraer 170/190 usadas pela United Airlines nas cores da United Express. As novas unidades serão usadas pela Delta Air Lines por meio da operadora Delta Connection. "Estamos orgulhosos em ver a Delta estampada na nossa aeronave 170. A Republic continua ditando o ritmo de crescimento de linhas aéreas e serviços ao passageiros na América do Norte", elogiou o vice-presidente da Embraer, Frederico Curado. Já o presidente da Republic, voltou a elogiar a fabricante brasileira depois do anúncio da compra dos dezesseis jatos. "Estamos animados pelo fato deste modelo ter tido tamanha aceitação no mercado. O Embraer 170 está mudando o paradigma dos serviços regionais da aviação". Com o novo pedido, sobe para 359 a carteira de pedidos firmes da Embraer, que tem ainda 411 opções de compra.