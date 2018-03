Republicanos lamentam saída de diretor do Conselho Econômico da Casa Branca

WASHINGTON - Políticos republicanos lamentaram nesta terça-feira, 6, a saída do diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Gary Cohn, do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A demissão do conselheiro se deu devido à oposição dele ao plano de tarifação das importações de aço e alumínio.

"Eu detesto ver o Gary ir embora", afirmou à Associated Press o líder republicano no Senado, Mitch McConnell.

+++ Liderança republicana pede que Trump volte atrás

O também republicano Pat Toomey, da Pensilvânia, que está tentando persuadir o governo de desistir da tarifação, também lamentou. "Sinto muito vê-lo ir. Cohn era uma voz muito importante para incentivar o comércio livre", disse.

Joshua Bolten, presidente da Business Roundtable e ex-chefe de gabinete da Casa Branca, chamou a saída de Cohn "uma perda real para o presidente Trump e o povo americano". /Associated Press