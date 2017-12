Requião critica governo e causa embaraço em Foz do Iguaçu O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), submeteu nesta sexta-feira a um constrangimento o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, ao criticar a política econômica e chamar de "ladainha" o discurso do representante do governo federal louvando o respeito aos contratos entre os setores público e privado. Na abertura da reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Tributária (Confaz), que ocorre em Foz do Iguaçu (PR), Appy havia destacado o bom desempenho da economia brasileira e a consolidação de um marco institucional mais estável para os investimentos privados. Logo em seguida, oi frontalmente contestado por Requião, na frente de secretários de Fazenda de todo o País. "Fiquei surpreso com a intervenção do secretário-executivo do Ministério da Fazenda. A impressão que tenho é de que o Paraná não está neste país descrito pelo senhor Appy", afirmou o governador, questionando que a carga tributária tenha caído e que a economia brasileira esteja em rota de crescimento sustentável. "O crescimento no Brasil é tudo menos sustentável. Estamos seguindo o velho modelo de modernização neoliberal." Pivô de inúmeros conflitos contratuais com empresas estrangeiras no Paraná, o governador do Paraná, Roberto Requião, ainda reclamou dos editoriais do jornal O Estado de S.Paulo, sobre o "Risco Requião", uma referência às suas decisões de questionar e romper contratos assinados por antecessores. "Aqui no Paraná, contratos que consagram a roubalheira são questionados. Se há algum contrato que deve ser respeitado é o contrato com o povo", disse. Nitidamente incomodado, Bernard Appy ainda tentou responder Requião ao final da sua exposição, mas foi demovido pelo próprio, num rápido diálogo ao pé do ouvido. "Se o senhor fizer a réplica, farei a tréplica".